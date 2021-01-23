Число задержанных на митинге нижегородцев выросло до 36

Сотрудники полиции задержали 36 нижегородцев в ходе несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января, сообщили в ОВД-инфо. В их числе активисты Мария Гарайс и Наталья Резонтова. По информации организации НПКК, последней вменяют ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»).

Как ранее сообщалось, шествие в Нижнем Новгороде, как и в других городах России, началось в 14:00 23 января. В это время у кинотеатра «Октябрь» на Большой Покровской собралось несколько тысяч нижегородцев. Они планировали пройти до площади Минина у кремля, но дорогу им преградили полицейские кордоны. Митингующие стали обходить главную улицу дворами, но сотрудники полиции дежурили и там.

Нижегородцы, которым удалось добраться до площади Минина, вышли на проезжую часть и перекрыли движение. Вскоре туда приехали сотрудники полиции, которые оттеснили протестующих и сами перекрыли проезд. Тогда участники акции пошли по центральным улицам города и завершили шествие на площади Горького. Там массовые задержания продолжились.

Анастасия Еремина