«Полицейские вклиниваются в толпу»

В МВД пообещали расследовать все случаи провокации на несогласованных акциях. Тем временем на Пушкинской площади в центре Москвы проходят задержания участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Официальных данных о количестве задержанных в Москве пока нет, однако, по данным МВД, на Пушкинской площади собралось около 4 тыс. человек. Как передают корреспонденты “Ъ FM”, на Тверском бульваре группами передвигаются дружинники, там же и на Арбате замечены колонны автозаков и бронетехника. В то же время пользователи сообщают о сбое в работе операторов связи. Операторы эту информацию опровергают. Об этом — корреспондент “Ъ FM” Глеб Силко.

— Периодически пропадает интернет, также есть проблемы с сотовой связью. На Пушкинской площади на моих глазах задержали как минимум двоих. Бойцы ОМОНа и Росгвардии ходят по площади в сцепках, держа друг друга за плечи, мимо протестующих. При этом люди продолжают прибывать на Пушкинскую площадь, двигаются со станции «Чеховская», выходят и со станции метро «Пушкинская», приходят группами по 10-20 человек. Некоторые рассказывают, что пришли погулять, а некоторые соглашаются с тем, что пришли из-за Алексея Навального.

Онлайн-трансляция: Акции в поддержку Алексея Навального Читать далее

Люди периодически залезают на парапеты, чтобы в толпе было виднее, что происходит, но сотрудник полиции их с парапетов снимает. На моих глазах одна женщина попросила помощи, чтобы ей было проще с этого парапета слезть, и он действительно ей помог, в автозак она при этом не отправилась. Люди стоят не только на площади, но и вокруг нее, напротив, около ограждений, и там по меньшей мере 50-60 человек можно насчитать. Очень активно идут со стороны «Чеховской», «Арбатской», по Тверскому, Никитскому и Страстному бульварам — там разместились дополнительные силы полиции, там находятся и автозаки, и даже бронированные грузовики, а также дежурят несколько взводов ОМОНа.

Молодежи немало, я бы сказал, что средний возраст участников — от 17 до 20-21 года.

Я прямо в первых рядах, полиция зашла в толпу, проводят очень жесткие задержания, люди кричат «Не пускай!», пытаются не отдавать тех, кого задерживают. Полицейские группами по 10 человек вклиниваются в толпу, отрезают людей друг от друга. По моим наблюдениям, в автозаки отправлено как минимум несколько десятков человек. Люди кричат: «Уходи!», «Позор!», «Свободу!» И пытаются не отдавать тех, кого задерживают. Каждую минуту, наверное, росгвардейцы вламываются в толпу протестующих и кого-нибудь уводят.

Те люди, с которыми я пообщался, говорят, что они пришли просто погулять и какого-то конкретного плана у них, в общем-то, нет. Поэтому пока что все просто собираются на Пушкинской площади, некоторые подняли красные плакаты, на них написано: «Я не боюсь», «Я против беззакония». Сразу семь плакатов поднялось в воздух.