Самая спокойная акция в поддержку Навального в Черноземье прошла в Тамбове

В Белгороде несогласованная властями акция в поддержку Алексея Навального началась в парке имени Ленина и закончилась на Соборной площади у здания облправительства. В процессе шествия, по данным Go31.ru, предпринимались попытки провокации, но в целом оно прошло спокойно. По оценке издания, в нем приняло участие до 1 тыс. человек. После завершения митинга на Соборной сотрудники ДПС остановили автомобиль координатора местного штаба Навального Максима Климова. Помимо этого известно о задержании еще, как минимум, трех человек.

В Курске шествие в поддержку Навального прошло от Театральной площади к Красной. В процессе акции полицейские неоднократно напоминали участникам о действующем режиме повышенной готовности, при котором запрещены массовые гуляния. Ближе к концу шествия сотрудники правоохранительных органов начали задержания. В итоге в отделе полиции оказались и журналисты, которых отпустили без составления протоколов.

В Липецке, по данным СМИ, в шествии участвовало, порядка 1 тыс. человек. Они прошли от площади Победы до площади Петра Великого по Советской улице. По данным липецкого штаба Навального, в городе были задержаны 38 человек. Судя по видео в соцсетях, задержания на акции в Липецке были самыми жёсткими в областных центрах Черноземья. С другой стороны сами участники сталкивались с полицейскими, закидывали их снежками. Один из участников распылил в сторону полиции перцовый баллон, ему грозит уголовное дело.

В Орле в поддержку Навального на площадь Ленина вышли порядка 500 человек. Площадь была ограждена под предлогом ремонтных работ, на ней работала снегоуборочная техника, которая теснила участников акции. Через 15 минут после начала акции полиция задержала первого мужчину, развернувшего плакат. Другие участники пришли на мероприятия с другими символами, например, синими трусами и туалетным ершиком. После окончания акции несколько десятков человек пришли к зданию отдела полиции, в который доставили нескольких задержанных. Они требовали освободить участников, полиция разговаривала с ними через забор.

В Тамбове прошла самая спокойная акция в поддержку Алексея Навального, в которой, по оценке местного штаба оппозиционера участвовало более 700 человек. Изредка скандируя лозунги, они прошли от сквера Зои Космодемьянской до ледового дворца «Кристалл». Стартовая точка шествия была закрыта от свободного доступа из-за уборки снега: в сквере работала техника и несколько десятков дворников. Митингующие не предпринимали никаких активных действий и не сталкивались с полицией, дежуривший на всех перекрестках Советской улицы. После окончания митинга у ледового дворца, в котором приняло участие несколько ораторов, люди разошлись. В конце акции сотрудники полиции задержали двух сотрудников штаба Навального и отпустили, взяв объяснительные.

Как прошла акция в поддержку оппозиционера в Воронеже, смотрите в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев