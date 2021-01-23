Во Владивостоке участники акции в поддержку Навального перекрыли центральную улицу

Участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. По оценке корреспондента “Ъ”, в шествии принимает участие около 3 тыс. человек. Задержаны больше 10 человек.

ОМОН стоит цепью на Светланской улице. В 50 м от них — протестующие. Демонстранты скандируют: «Путина в отставку», «Мы не боимся. Раз. Два. Три, Путин уходи», «Верни дворец народу». В основном в акции принимает участие молодежь.

Сегодня, 23 января, в России проходят несанкционированные акции в поддержку господина Навального. Протестующие не согласны с задержанием оппозиционера. На акции в Хабаровске задержано несколько человек.

О подготовке к акциям — в материале “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».

Алексей Чернышев, Владивосток