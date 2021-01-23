Применивший перцовый баллончик против полицейского липчанин может попасть под уголовное дело

В Липецке на акции в поддержку Алексея Навального задержали мужчину, который брызнул в полицейского из перцового баллончика, пишет «Липецкое время». По данным издания, против него будет возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ).

По данным местных СМИ, даже после того, как мужчина распылил перцовый баллончик, полицейские не ответили ему силой. Впрочем, судя по соцсетям, в Липецке происходили более жесткие задержания. Некоторые из них попали на видео. Так, например, депутат облсовета Олег Хомутинников опубликовал запись, на которой видно, как полицейский задерживает человека, повалив его на землю.

По данным местного штаба Навального, в Липецке на акции протеста задержаны 38 человек. Как пишут местные СМИ, всего в шествии участвовало, порядка 1 тыс. человек. Под звуки клаксонов они прошли от площади Победы до площади Петра Великого по Советской улице. Участники акции закидывали полицейских снежками, выкрикивали лозунги против действующей власти и в поддержку арестованного оппозиционера.

Сергей Толмачев