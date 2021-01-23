Руководителя штаба Алексея Навального в Новосибирске арестовали на 28 суток

Координатора новосибирского штаба Алексея Навального и депутата горсовета Сергея Бойко арестовали на 28 суток, сообщает местный штаб в своем аккаунте в Twitter.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 23.01.2021 Бойко Сергей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях», - говорится на сайте суда.

Также на 10 суток арестовали и члена штаба Даниила Маркелова. Их обвиняют в организации несанкционированных митингов и призывах принять в них участие. Елена Носковец, которая является членом штаба, ожидает решения суда.

Всех троих задержали накануне протестной акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, запланированной на 23 января.

Артем Шпек