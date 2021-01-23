На акцию в Красноярске вышло более 1 тыс. человек

В Красноярске, по оценке корреспондента “Ъ”, на Красной площади собралось более 1 тыс. человек. Участники акции сообщают о свыше 3 тыс. участников акции.

«Народу очень много, пока видела, что задержали двоих. Машины ехали и сигналили. Я удивлена, что все так сплотились»,— рассказала “Ъ” участница митинга-шествия Наталия Подоляк. Так же, как и во всех остальных регионах, они скандировали «Навальному свободу», «Один за всех и все за одного», «Свобода», «Путина долой» и «Красноярс, выходи».

В Горно-Алтайске (Республика Алтай), по оценкам местных СМИ, собралось около 120–150 участников. О задержаниях не сообщается.

Несанкционированные акции в поддержку господина Навального сегодня, 23 января, проходят по всей России. Демонстранты не согласны с арестом оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», всего задержано больше 200 человек.

О подготовке к акциям — в материале “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».

Юлия Сасевич, Константин Воронов, Новосибирск