В Краснодаре акция в поддержку Алексея Навального прошла практически без задержаний В настоящее время шествие уже завершилось

В Краснодаре несогласованная акция в поддержку Алексея Навального, который в настоящее время находится под арестом, прошла практически без задержаний. Как писал «Ъ-Кубань», несанкционированный митинг начался в 14.00 у Александровской арки. Оттуда колонна пошла по ул. Красной до здания краевой администрации.

В митинге принимали участие, по визуальным оценкам нашего корреспондента, порядка 5 тыс. человек. В основном это были люди 30 лет, а также много студентов. Школьников и пенсионеров почти не было. Некоторые несли плакаты с надписями «Мы против коррупции», «Свободу Алексею Навальному» и т.д.

В процессе шествия полицейских не было видно. При этом сотрудники ГАИ перекрывали параллельные улицы для проезда автомобилей, чтобы они не мешали идти колонне людей.

На улице гимназической стояли автозаки, а также несколько автобусов, дежурил ОМОН и Росгвардия. В настоящее время сотрудники силовых структур уже покидают место события.

Корреспондент «Ъ-Кубань» также сообщил, что в автомобили с ОМОНом какие-то люди кидали снежки, однако сотрудники полиции не реагировали на провокации. За все время были задержаны два человека в состоянии сильного опьянения.

Алексей Белянин