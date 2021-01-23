В Екатеринбурге начались задержания участников шествия в поддержку Навального

В Екатеринбурге при несанкционированном шествии в центре города задержали от двух до шести человек, сообщают несколько региональных СМИ. Кого именно задержали пока неизвестно.

Также присутствующие сообщают, что люди кидались в полицейских снежками.

Портал Е1.ru сообщает, что задержан уличный художник Тимофей Радя.

Отметим, что еще до начала акции, по данным Telegram-канала регионального штаба, у своего дома был задержан экс-сотрудник штаба Виктор Распопов.

Ранее ГУ МВД по Свердловской области предупредило жителей региона об ответственности за призывы и участие в несанкционированных акциях 23 января.