Задержан пензенский координатор штаба Алексея Навального

В Пензе сотрудники правоохранительных органов задержали координатора штаба Алексея Навального Антона Струнина и члена ЛПР Юлию Леонову. Их доставили в отдел полиции №3. Об этом сообщил telegram-канал «Штаб Навального в Пензе».

Всего на акцию в поддержку господина Навального в городе вышло около тысячи человек. Колонна митингующих начала движение от ТЦ «Высшая лига» на улице Московской. До площади Ленина участникам акции дойти не удалось, сотрудники ОМОНа не пустили их дальше здания ФСБ. В штабе Алексея Навального сообщают, «люди пошли в обход». По словам митингующих, есть задержания.

Мария Шахрай