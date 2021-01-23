В акции в поддержку Алексея Навального приняли участие несколько тысяч человек

Сторонники Алексея Навального провели шествие в центре Перми. По разным подсчетам, участие в мероприятии от 2 до 5 тыс. человек. Представители штаба господина Навального говорят о 8 тыс. участников. В ГУ МВД по Пермскому краю пояснили, что «информации для СМИ» о количестве вышедших на шествие у них нет. Шествие продолжалось около 1,5 часов. Протестующие прошли по центральным улицам города — Ленина и Комсомольскому проспекту, в колонне несли флаги Российской Федерации, анархистскую и советскую символику. Полиция предупреждала участников протестной акции о том, что шествие не согласовано, но массовых задержаний не было. Протестующие скандировали «Навальный», «Путин-вор», «Свободу», «Отпускай». Многие из проезжающих мимо водителей сигналили, либо включали треки группы «Кино».

Завершилась акция у здания Театра-Театра, где к протестующим обратился юрист пермского штаба Алексея Навального — Артем Файзулин. Он сообщил о задержании координатора штаба Сергея Ухова и гражданского активиста Юрия Боброва. Протестующие потребовали освободить их, выкрикивали лозунги в поддержку, развернули баннеры «Свободу Навальному!», «Народ не скот» и скандировали «Раз, два, три — Путин уходи!». Также неизвестные оставили на колонне театра надпись «Путин вор». По данным «Ъ-Прикамье», сотрудникам правоохранительных органов региона была дана команда не задерживать участников акции, если они явно и грубо не нарушают общественный порядок.

Перед началом акции полиция задержала координатора штаба Навального в Перми Сергея Ухова. Позже господин Ухов сообщил, что его везут в суд. Также были задержаны активист Юрий Бобров и консультант штаба Артем Файзулин.

По словам Сергея Ухова, ему вменяют организацию несанкционированного мероприятия. «Фактически заседание будет проходить в закрытом режиме, слушателей туда не допустили», - пояснил «Ъ» господин Ухов.