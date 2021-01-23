Глава СПЧ не увидел нарушений в задержаниях в ходе протестных акций

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не видит никаких нарушений в задержаниях во время акций протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что эти мероприятия были признаны незаконными

«Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения»,— цитирует Фадеева на сайт СПЧ.

Он также призвал расследовать вовлечение в участие в акциях протеста несовершеннолетних, в частности, с помощью социальной сети TikTok. «Отвратительная история. Это требует расследования»,— сказал Валерий Фадеев.

Ранее сегодня, 23 января, в интернете появились фото- и видеозаписи жестких задержаний. На одном из них видно, как полицейский с силой ударил женщину ногой в живот, после чего та упала на асфальт. Начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко сообщил, что полиция города изучает эту видеозапись.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о 300 задержанных несовершеннолетних, 70 из них — в Москве. По словам члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Марины Литвинович, всех задержанных подростков уже отпустили. По данным «ОВД-Инфо», всего в России на митингах задержали более 2,6 тыс. человек.

О протестных акциях в Москве и других регионах — в онлайн-трансляции “Ъ”.