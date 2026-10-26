Директорам добавили покрытия
Рынок страхования ответственности руководителей может вырасти до 4,2 млрд руб.
Увеличение страховых сумм из-за возрастающих регуляторных требований к собственникам обеспечит рост рынка страхования ответственности директоров в 2026 году до 4,2 млрд руб. Сегмент восстанавливается после падения в 2025 году, несмотря на то, что тарифы продолжают снижаться. Дальнейший рост может быть обеспечен увеличением числа новых страхователей, в том числе из Китая, считают участники рынка.
Рынок страхования ответственности директоров (D&O) начал восстанавливаться после падения в прошлом году. Из оценки страхового брокера Remind, предоставленной “Ъ”, следует, что по итогам 2026 года объем рынка страхования ответственности увеличится на 8–10% относительно прошлого года и достигнет 4,2 млрд руб. В 2025 году рынок впервые за пять лет показал снижение на 30%.
Страхование ответственности директоров защищает имущественные интересы управленцев и компании в случае предъявления претензий от третьей стороны. Полис возмещает расходы на юридическую защиту в ходе судебного процесса и на расследование, а также суммы присужденных убытков и выплаты в соответствии с внесудебными соглашениями. Среди страхователей — крупнейшие эмитенты, в частности Сбербанк (стоимость полиса — 195 млн руб.), ВТБ (90 млн руб., см. “Ъ” от 27 мая), «Аэрофлот» (88,3 млн руб.), «Норильский никель» (200 млн руб.).
Вместе с тем число договоров останется на том же уровне — 957, а тарифы продолжат снижаться и составят 0,48–0,5%, что на 5–7% меньше показателей 2025 года. Стоимость полиса, по оценке Remind, снижается последние пять лет в связи с высокой конкуренцией и низкой убыточностью. На рынке работает почти два десятка страховых компаний, в том числе такие крупные, как «АльфаСтрахование», ВСК, «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Сбербанк Страхование», «Согаз». На них приходится примерно 84% собранной премии и 70% договоров. В настоящее время убыточность сегмента оценивается всего в 5%.
При статичности числа договоров и снижении тарифов рост рынка обеспечивает в первую очередь увеличение страхового покрытия. По данным исследования, среди публичных обществ все чаще встречаются запросы на максимальное увеличение страховой суммы — 5–8 млрд и выше. Максимальный лимит у публичной компании — 12,4 млрд руб., у непубличных — 4 млрд руб., указывает начальник отдела финансовых и профессиональных рисков брокера Remind Ольга Глазкова. Так, лимит ответственности страховщика по полису ВТБ составил 5 млрд руб., «Норильского никеля» — $70 млн (около 5,6 млрд руб.). У Сбербанка в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям, за исключением расширения для независимых директоров,— 6 млрд руб. Среди непубличных обществ, особенно тех, кто приобретает полисы впервые, все чаще выбирается не минимальный «входной» лимит страхования в 100 млн руб., а сразу 250–500 млн руб., отмечает госпожа Глазкова.
Вместе с тем участники рынка отмечают и приток новых клиентов. «Ввиду роста числа ситуаций, связанных с реорганизацией, передачей под временное управление, разбирательств с предыдущими собственниками активов новый топ-менеджмент в таких компаниях чаще рассматривает и приобретает покрытие D&O»,— поясняет руководитель управления страхования финансовых рисков «АльфаСтрахования» Алина Малышева. Также, по ее словам, покрытием D&O интересуются компании из Китая, приобретающие активы в РФ и желающие защитить топ-менеджмент от возможных претензий в дальнейшем. При этом госпожа Глазкова отмечает, что рост за счет новых страхователей будет нивелироваться отказом от пролонгации договоров компаниями, «которые продолжат уходить с рынка или урезать бюджеты на страхование, напрямую не связанное с защитой активов».
В то же время увеличение страховых лимитов приводит к росту нагрузки на страховщика. «При стабильном количестве договоров результат страховщика все сильнее зависит от качества оценки каждого отдельного риска, условий покрытия и выбранного тарифа»,— отмечает вице-президент «Ренессанс Страхования» Владимир Тарасов. Страховщику необходимо учитывать особенности корпоративного управления клиента, изменения в составе руководства и возможные основания для претензий к директорам, поясняет эксперт. Ошибка при оценке крупного риска или формировании условий договора, по его словам, «может ухудшить финансовый результат всего портфеля D&O».
Газета «Коммерсантъ» №199от 27.10.2026, стр. 8