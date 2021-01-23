В Екатеринбурге на акцию в поддержку Навального вышли около 3 тыс. человек Есть задержанные

По предварительным данным министерства общественной безопасности Свердловской области, в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексей Навального в Екатеринбурге приняли участие 3 тыс. человек. Участие в шествии принял экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Основная часть акции проходит в сквере у Драмтеатра. Собравшихся вытесняет из сквера ОМОН. Задержаны, по разным данным, 6-7 человек. Как передает корреспондент «Ъ-Урал», присутствующие пытаются отбить у силовиков задержанных, ОМОН применяет к ним дубинки. Было несколько жестких задержаний.

Организаторы митинга призывают участников расходиться и не вступать в конфликт с полицией. Сотрудники правоохранительных органов постоянно напоминают собравшимся, что мероприятие несанкционированное.