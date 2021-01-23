Протесты 23 января. Главное

По данным «ОВД-инфо» на 22:28 мск, всего в России на несанкционированных митингах в поддержку политика Алексея Навального задержали более 2662 человек. Правозащитная организация отмечает, что это рекордное число за время ее деятельности (проект был создан в декабре 2011 года). По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, среди задержанных около 300 несовершеннолетних. Акции протеста прошли более чем в 100 городах.
По информации правозащитников, больше всего задержанных в Москве (1045), Санкт-Петербурге (378) и Новосибирске (95).
В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иностранным агентом) — организаторе акций протеста — оценили количество их участников в Москве в 50 тыс. человек. МВД на 14:30 мск насчитало 4 тыс. участников.
По данным «РИА Новости», в Москве 39 силовиков получили несерьезные травмы, а водителю автомобиля с правительственным номером АМР, который проезжал по Цветному бульвару мимо протестующих, повредили глаз. Травмы также получили протестующие и освещавшие акции журналисты. Последних, по данным «ОВД-Инфо» и профсоюза журналистов, пострадало более 50. Так, спецкор «Новой газеты» во время задержания получила удар дубинкой по голове.
Онлайн-трансляция: как проходили акции в поддержку Алексея Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил дела по статьям о насилии в отношении представителя власти, повреждении имущества и хулиганстве по итогам акции в Москве. В Приморье возбуждено два уголовных дела о нападении на полицейских. В Санкт-Петербурге СКР возбудил уголовное дело в отношении мужчины, ударившего в лицо сотрудника ДПС. Там же начали проверку по факту видеозаписи, на которой полицейский пинает женщину в живот. В Новосибирске СКР возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам, в связи с чем задержан 20-летний местный житель. Аналогичное дело СКР возбудил и в Ростове-на-Дону в отношении 17-летнего подростка.
Координатор сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в следующие выходные.