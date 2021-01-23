Координатор пермского штаба Навального арестован на 5 суток

Свердловский районный суд Перми назначил координатору пермского штаба Алексея Навального Сергею Ухову арест на 5 суток. Об этом сообщает сам господин Ухов в своем telegram-канале. Ранее пермский штаб Навального сообщал, что руководителю штаба в вменяют статью 20.2 ч.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Другой пермский гражданский активист Юрий Бобров, по данным штаба Навального, был отпущен из отделения без составления протокола. Судьба задержанного после протестной акции юриста пермского штаба Навального Артема Файзулина остается неизвестной. Ранее штаб сообщал, что господин Файзулин находится в третьем отделе полиции Кировского района. На звонки корреспондента “Ъ-Прикамье” по известному редакции номеру телефона юрист не ответил.

Сегодня, 23 января в Перми состоялось шествие в поддержку Алексея Навального. По разным подсчетам, участие в мероприятии приняли от 2 до 5 тыс. человек.