В Хабаровске на акции в поддержку Навального начались задержания

Полиция задержала не менее десяти человек в Хабаровске, где проходит акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным местного портала DVhab.ru, всего на площади Ленина собралось около 200–300 человек, дежурит полиция и ОМОН.

Первыми задержали координатора местного штаба господина Навального Алексея Ворсина и журналистов RusNews Сергея Плотникова и Даниила Куликова, позже — председателя хабаровского отделения Либертарианской партии Артема Мозгова, депутата думы Хабаровска Максима Кукушкина и еще нескольких участников акции. Господина Мозгова уже отпустили из отделения полиции, сообщает«ОВД-Инфо».

Акции также начались в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Магадане и Комсомольске-на-Амуре.

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17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Политик находится в СИЗО «Матросская Тишина».

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