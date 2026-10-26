Стубб: мы находимся в «эпохе тьмы» и переломном моменте для мира

Александр Стубб добавил, что эпоха, которая началась после холодной войны, завершилась и мировой порядок претерпевает фундаментальные изменения. «В каком-то смысле я начал свою учебу в эпоху света, а вы начинаете свою в эпоху тьмы»,— сказал он, обращаясь к студентам. При этом он выразил надежду, что новое поколение проложит путь к светлому будущему.