В центр Москвы перекрыли участок от Пушкинской до Манежной площади в преддверии несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Также отгорожены переулки вдоль Тверской улицы и площадь напротив мэрии. Вдоль улицы ходят полицейские патрули, к месту сбора протестующих стянуты автозаки. Ранее власти напомнили об ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях. При этом утром 23 января у станции метро «Чеховская» коммунальные службы начали перекладывать плитку, и, как заявили их представители, работа займет весь день. А по данным столичного дептранса, станции метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» работают в штатном режиме. Подробности — у корреспондента “Ъ FM” Александра Рассохина.

— На Пушкинской площади очень много и журналистов, и дружинников по периметру. Территория огорожена, но можно пройти от «Известий» и через метро выйти. Здесь находятся люди совершенно разного возраста. Одного человека увели, у него был плакат с надписью: «Свободу политзаключенным». Первый человек, которого задержали, также был с плакатом, он рассказал, что в принципе не является сторонником Алексея Навального, но та ситуация, которая складывается в стране, его не устраивает, у него на плакате было написано: «Свободу Навальному».

После этого в центре площади разгорелся спор между молодым человеком и представителем НОД, они спорили о ситуации в стране, заходила речь и про взаимоотношения России и США. Но в какой-то момент подошли полицейские и увели молодого человека, а представительница НОД осталась здесь, зачитала какую-то инициативу по поводу советских паспортов. Полицейские ходят группами.

Онлайн-трансляция: Акции в поддержку Алексея Навального Читать далее

При этом я слышал разговоры молодых людей, которые говорили, что просто пришли посмотреть, последить, им это интересно. Все стоят, смотрят, изредка появляется какой-нибудь человек с плакатом, к нему подбегают журналисты, он успевает сказать буквально несколько предложений, после чего полицейские подходят и уводят его.

— Что происходит в метро? Есть ли какие-то ограничения?

— Когда я проходил, не было никаких перекрытий, все достаточно спокойно, можно пройти на территорию Пушкинской площади.

— Как к журналистам относятся, проверяют ли у них документы?

— Нет, с этим я не сталкивался, документы не проверяли. Но все журналисты в жилетах, с пресс-картами.

Беседовала Анна Казакова