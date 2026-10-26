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СпортФутбол

Алексия Путельяс в третий раз выиграла «Золотой мяч»

Испанка Алексия Путельяс в третий раз в карьере стала обладательницей «Золотого мяча». Она приняла приз лучшей футболистке мира в сезоне-2025/26 по версии журнала France Football на сцене лондонского театра Palladium.
32-летняя Путельяс летом перешла в «Лондон Сити Лайонессес» после 14 лет выступлений за «Барселону». В прошедшем сезоне в составе каталонского клуба она выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.
Ранее Алексия Путельяс выигрывала «Золотой мяч» в 2021 и 2022 годах. Вечером понедельника, 26 октября, различные награды от France Football получили еще несколько представителей женской «Барселоны», а сама команда была признана лучшей по итогам предыдущей кампании.

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент