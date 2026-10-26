Алексия Путельяс в третий раз выиграла «Золотой мяч»

32-летняя Путельяс летом перешла в «Лондон Сити Лайонессес» после 14 лет выступлений за «Барселону». В прошедшем сезоне в составе каталонского клуба она выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.