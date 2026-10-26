Коммуналке повышают привлекательность
Объекты ЖКХ в малых городах можно будет арендовать без торгов
Минстрой нашел способ решить проблему привлечения концессионеров в жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) малых и средних городов. Согласно подготовленному им законопроекту, госкомпании, теплоснабжающие или гарантирующие организации, а также фактические эксплуатанты коммунальных сетей смогут получать их в аренду без торгов. Взамен они будут обязаны инвестировать в модернизацию такой инфраструктуры. Эксперты считают законопроект шагом к отказу от фиктивных концессионных торгов, но предупреждают, что для обновления изношенных сетей требуются также дополнительная господдержка, укрупнение операторов и гарантии окупаемости тарифов.
Системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в малых и средних городах можно будет взять в аренду без проведения конкурсных процедур на срок от пяти до семи лет. Законопроект об этом подготовил Минстрой. Механизм предложено распространить на населенные пункты с численностью жителей до 20 тыс. человек. Он же будет действовать в городах с населением от 20 тыс. до 200 тыс. человек, в которых положенные в таких случаях конкурсы на заключение концессионных соглашений объявлялись, но не состоялись из-за отсутствия заявок.
Как пояснили “Ъ” в Минстрое, изменения направлены на «совершенствование процессов управления коммунальными объектами, повышение инвестиционной привлекательности аренды коммунальной инфраструктуры и бесперебойное оказание коммунальных услуг в малых и средних населенных пунктах».
В министерстве рассчитывают, что арендаторами станут компании со стопроцентным государственным или муниципальным участием, единые теплоснабжающие и гарантирующие организации, а также организации, уже фактически управляющие сетями.
Размер арендной платы по заключенным договорам не сможет превышать расходы арендодателя (государства или муниципалитета) на обязательные платежи (налоги и сборы). По сути, это означает аренду по балансовой стоимости, что позволит не увеличивать тарифы на тепло и воду. В течение года с момента заключения договора арендаторы должны будут составить инвестиционный план, включающий мероприятия по реконструкции и модернизации сетей с определением минимального размера расходов на такие цели.
Проблема действительно острая, говорит исполнительный директор ассоциации «Совет ЖКХ» Марк Геллер. Порядка 60% концессионных соглашений в ЖКХ заключены с объемом инвестиций менее 10 млн руб., притом что в концессию передано лишь около 12% объектов, а самая сложная ситуация — в малых городах. В числе причин — небольшая выручка, высокий износ, обязательные инвестиции, которые тарифом не окупаются, дорогая для малого муниципалитета процедура подготовки конкурсной документации.
Законодательство, отмечает директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов, провоцировало создание «квазиконцессий» без инвестиций, предложенный же механизм «позволяет легализовать управление там, где рыночные механизмы не работают».
При этом эксперт напоминает, что для большинства организаций ЖКХ инвестпрограммы ранее не утверждались, «то есть фактически такой финансовой нагрузки не было». Теперь же от них потребуется формирование источников финансирования через тарифные составляющие, такие как амортизация и норма прибыли.
«Гипотетически это может привести к росту тарифов»,— говорит он.
В то же время, предупреждает Марк Геллер, новый механизм не решает проблему инвестиционной непривлекательности отрасли, поэтому необходимо двигаться по всему комплексу мер: укрупнение ресурсоснабжающих организаций с выравниванием тарифов в зоне деятельности единого оператора, развитие регуляторных соглашений, бюджетная поддержка модернизации. По словам директора департамента по работе с органами власти ГК «Росводоканал» Сергея Кржановского, малый город редко бывает самостоятельным инвестпроектом, поэтому такие объекты нужно объединять в региональные и межмуниципальные концессии. Для небольших систем, где тарифной базы не хватает для окупаемости, нужны капитальный грант и бюджетное софинансирование, а также компенсация выпадающих доходов (если из-за ограничения роста платы граждан регион ставит тариф ниже согласованного). «Пока этого нет, инвесторы будут осторожны и с новыми проектами»,— заключает он.
Газета «Коммерсантъ» №199от 27.10.2026, стр. 2