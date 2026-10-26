Коммуналке повышают привлекательность

Системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в малых и средних городах можно будет взять в аренду без проведения конкурсных процедур на срок от пяти до семи лет. Законопроект об этом подготовил Минстрой. Механизм предложено распространить на населенные пункты с численностью жителей до 20 тыс. человек. Он же будет действовать в городах с населением от 20 тыс. до 200 тыс. человек, в которых положенные в таких случаях конкурсы на заключение концессионных соглашений объявлялись, но не состоялись из-за отсутствия заявок.