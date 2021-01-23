В акции сторонников Навального в Ярославле участвовали 1,2 тысячи человек

В Ярославле 23 января в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального приняли участие не менее 1,2 тыс. человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оценку своего корреспондента. Участвовавшие в акции горожане собрались на площади Труда, а затем колонной прошли по центральным улицам Ярославля к Советской площади, где находится здание областного правительства.

Акция проходила под контролем полиция, сотрудников Росгвардии и ОМОНа. Во время акции полицейские с помощью громкоговорителей предупреждали участников о том, что мероприятие не согласовано и является незаконным. На Советскую площадь участники акции пройти не смогли. ОМОН перекрыл входы на нее, и демонстранты собрались в сквере возле здания правительства области со стороны улицы Андропова.

В Telegram-канале «Штаба Навального в Ярославле» сообщается о том, что были задержаны координатор штаба Елена Лекиашвили, и сотрудник штаба Александр Смирнов.

Подробнее о несогласованных акциях протеста в городах России — в трансляции «Ъ».