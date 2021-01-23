МВД пообещало расследовать факты провокаций против полицейских на митингах

МВД России предупредило, что будет дополнительно расследовать все факты провокаций против сотрудников правоохранительных органов и неподчинение им на несанкционированных акциях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Как сообщает корреспондент “Ъ”, на акции в Москве есть случаи столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов.

«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку»,— говорится в заявлении госпожи Волк.

Сегодня, 23 января, по всей России проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Протестующие пытаются отбить у ОМОНа людей, которых задерживают. Так, корреспондент “Ъ” стал свидетелем драки демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Одного из них повалили на парапет и несколько раз пнули по шлему. Сотрудники правоохранительных органов также применяли силу в ответ. По данным «ОВД-Инфо», задержано около 400 человек.

Об акциях протеста читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.