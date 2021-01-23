В Уфе задержан шеф-редактор «Эхо Москвы в Уфе»

Шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» член СПЧ при главе Башкирии Руслан Валиев задержан сотрудниками полиции на площади перед ГКЗ «Башкортостан», где сегодня был запланирован митинг сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

На видеозаписи, выложенной в Telegram-канале «Эхо Москвы в Уфе», видно, что подполковник полиции Ильдус Шангареев требует от господина Валиева покинуть площадь, объясняя это тем, что на ней не будет никаких мероприятий, а начнется уборка снега. Затем подполковник просит подчиненных принести ориентировку на подозреваемого в совершении грабежа. «Вы очень похожи по приметам»,— сказал Ильдус Шангареев.

На другой видеозаписи Руслан Валиев находится в полицейском автобусе. Сотрудники полиции говорят журналисту, что доставят его в отделение для составления протокола за то, что тот в автобусе без маски на лице (ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ).

Акции в поддержку господина Навального сегодня, 23 января, проходят во многих городах России. Десятки человек задержаны в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке.

О подготовке к акциям — в материале “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».

Булат Баширов, Уфа