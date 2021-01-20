Кремль назвал лохотроном расследование о «дворце Путина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что у главы государства нет дворца под Геленджиком, о котором говорится в расследовании оппозиционера Алексея Навального. Господин Песков назвал видеоролик лохотроном и псевдорасследованием, а также обратил внимание, что в конце указаны реквизиты для перевода денег. Пресс-секретарь президента считает, что это главная цель таких публикаций.

«Мы давно говорили о том, что нам давно известно о готовящихся информационных атаках на главу государства. Они были и будут продолжаться. Президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента декларируется ежегодно»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос “Ъ FM” о расследовании.

Дмитрий Песков также назвал публикацию лохотроном, а его авторов — жуликами. «В конце этого материала указаны номера счетов. С просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, это главная задача подобных материалов. Подобных псевдорасследований. Это и есть главный лохотрон. Мы предупреждаем граждан с учетом такого количества просмотров: подумайте, перед тем как переводить деньги таким жуликам. Подумайте десять раз»,— сообщил он.

На вопрос об охране дворца силами ФСО пресс-секретарь президента заявил, что здание не имеет «никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю». «Это все абсолютно голословные утверждения. Это чистая чушь и компиляция, и ничего другого там нет»,— отметил он.

Накануне господин Песков сообщил, что не знаком с публикацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом). Он сравнил расследование со старой пластинкой.

19 января ФБК опубликовал расследование «Дворец для Путина», в котором описывает якобы построенный за 100 млрд руб. комплекс резиденций под Геленджиком. ФБК выложил аэрофотографии здания, которое, по его утверждению, используют Владимир Путин и его приближенные. Площадь дворца составляет 17 691 кв. м. В своем расследовании ФБК ссылается на план строений, предоставленный одним из подрядчиков, и фотографии, которые, по утверждению ФБК, были выложены рабочими в 2011 году.

О том, как депутаты Госдумы обвинили Алексея Навального в дестабилизации ситуации в России в интересах Запада,— в материале “Ъ”.