В Екатеринбурге на акции в поддержку Навального задержали 14 человек

По данным министерства общественной безопасности Свердловской области, во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге, задержали 14 человек.

Задержания начались ближе к концу акции. Журналисты 66.ru засняли инцидент, из-за которого ОМОН оцепил сквер у театра Драмы, где собрались протестующие. «Группа полицейских побежала в сторону фонтана задерживать людей с плакатами. Двух молодых людей повели в сторону автобусов, но неожиданно трое мужчин начали бросаться на полицейских и пинать их. В этот момент на помощь пришли бойцы ОМОН. Одного из них протестующие повалили на землю»,— пишет издание.

По официальным данным, в акции приняли участие 3 тыс. человек. Организаторы оценивают число пришедших в 7-10 тыс.