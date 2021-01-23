В Новосибирске на акцию протеста вышло свыше 4 тыс. человек

В Новосибирске участники незаконной акции в поддержку Алексея Навального собрались у Дома офицеров. Оппозиционеры прошлись шествием по Красному проспекту — главной транспортной артерии города, скандируя: «Долой царя», «Путин — вор», «Россия будет свободной», «Локоть уходи» (мэр Новосибирска.— “Ъ”). Кроме того, они требовали немедленно отпустить Сергея Бойко — координатора новосибирского штаба Навального, который был задержан накануне акции.

Колонна дошла до площади имени Ленина, наиболее активные митингующие залезли на постамент памятника вождю мирового пролетариата. Мероприятие, по разным оценкам, собрало около 4,5 тыс. человек.

Участники акции, главным образом молодые люди, держали в руках транспаранты «Свободу Навальному», «Путин боится», «Я знаю, кто отравил Навального». Двое парней пришли с самодельным плакатом, на котором был изображен атлет с голым торсом и головой Алексея Навального. Надпись, сопровождающая плакат, гласила «Я могу усвоить больше "новичка", чем вы сможете произвести». Каждые пять минут силовики предлагали собравшимся разойтись, так как мероприятие несанкционированное, но их слова заглушал свист. Наиболее активных нарушителей силовики задерживали и препровождали в находившиеся поблизости автозаки и автобусы, Каждое задержание толпа сопровождала криками: «Позор, мы же платим вам зарплату».

Несанкционированные акции в поддержку господина Навального сегодня, 23 января, проходят по всей России. Демонстранты не согласны с арестом оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», всего задержано больше 200 человек.

О подготовке к акциям — в материале “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».

Константин Воронов, Юлия Сасевич, Новосибирск