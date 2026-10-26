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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Жизнь

Путин поручил обеспечить доступ граждан к электронным семейным архивам

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить гражданам доступ к архивным данным об истории их семей. Информация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Кабмин совместно с региональными властями рассмотрит вопрос о предоставлении россиянам достоверных электронных копий открытых архивных документов. Для поиска информации в госархивах планируется использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ). Целью поручения в публикации указано «поддержание, укрепление и сохранение семейных традиций».