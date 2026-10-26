Путин поручил обеспечить доступ граждан к электронным семейным архивам

Кабмин совместно с региональными властями рассмотрит вопрос о предоставлении россиянам достоверных электронных копий открытых архивных документов. Для поиска информации в госархивах планируется использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ). Целью поручения в публикации указано «поддержание, укрепление и сохранение семейных традиций».