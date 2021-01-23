На митинг в Петропавловске-Камчатском вышло больше 200 человек

В несанкционированном митинге на площади Ленина в Петропавловске-Камчатском приняло участие более 200 человек. Митинг начался в 14:00 (5:00 по московскому времени) и длился около часа. Полиция никого не задержала.

Собравшиеся говорили о произволе чиновников и коррупции в стране, о расследовании оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина». Среди выступающих были как известные камчатские оппозиционеры, так и граждане, ранее не замеченные в протестной активности. Среди митингующих было довольно много молодежи и школьников. Митинг прошел мирно, звучала музыка, некоторые участники танцевали. Сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в происходящее.

Также в ряде оживленных районов Петропавловска прошли одиночные пикеты. Активисты стояли в людных местах с плакатами в защиту Алексея Навального.

Сегодня, 23 января, в России проходят несанкционированные акции в поддержку господина Навального. Протестующие не согласны с арестом оппозиционера. На акции в Хабаровске и Владивостоке задержано несколько человек.

О подготовке к акциям — в материале “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский