Площадь Минина перекрыли из-за акции протеста в Нижнем Новгороде

Участники акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли движение на площади Минина в Нижнем Новгороде. Они передвигаются по проезжей части и скандируют лозунги «Позор!» и «Отпускай», сообщает корреспондент “Ъ-Приволжье”.

К протестующим на площади Минина выдвинулся ОМОН. Полицейские оттеснили протестующие на тротуары и сами перекрыли проезд на участке от Дмитриевской башни кремля до Чкаловской лестницы. На площадь Минина приехали пять полицейских автобусов.

Шествие в Нижнем Новгороде началось в 14:00 у кинотеатра «Октябрь» на улице Большой Покровской. Протестующие намеревались пройти напрямую до площади Минина, но на улице выстроились полицейские кордоны. Участники акции стали обходить их по прилегающим улицам, но там тоже встали полицейские. По предварительным данным, сейчас задержаны около десяти нижегородцев.

Роман Рыскаль