В финансировании науки — без перемен

Общий объем внутренних затрат на исследования и разработки в России, по оценкам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2025 году составил 2,145 трлн руб., или 1% ВВП. Показатель включает в себя данные о выполнении работ крупными, средними, малыми научными организациями и — впервые — микропредприятиями. На крупные и средние организации пришлось 2 трлн руб., на малые (с учетом микропредприятий) — 114,8 млрд руб. В два предыдущих года затраты по отношению к ВВП были меньше — 0,96% в 2024-м и 0,97% в 2023-м.