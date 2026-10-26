В финансировании науки — без перемен
Мониторинг статистики
Общий объем внутренних затрат на исследования и разработки в России, по оценкам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2025 году составил 2,145 трлн руб., или 1% ВВП. Показатель включает в себя данные о выполнении работ крупными, средними, малыми научными организациями и — впервые — микропредприятиями. На крупные и средние организации пришлось 2 трлн руб., на малые (с учетом микропредприятий) — 114,8 млрд руб. В два предыдущих года затраты по отношению к ВВП были меньше — 0,96% в 2024-м и 0,97% в 2023-м.
По объему внутренних затрат на науку в расчете по паритету покупательной способности ($72,4 млрд) Россия заняла девятое место в мире и уже 15 лет входит в первую десятку стран по этому показателю. На первом месте расположился Китай ($1,04 трлн), на втором — США ($1 трлн), замыкает тройку лидеров Япония ($233,8 млрд).
В разрезе источников финансирования науки традиционно преобладает доля государства. Так, в 2025 году (включая затраты микропредприятий) на государственный сектор пришлось 63,4% от общего объема затрат, или 1,4 трлн руб., а на предпринимательский — 33,4%, или 717,2 млрд руб. Прочие средства составили 3,2%. В 2024 году участие государства было почти на том же уровне — 63,8%, на бизнес пришлось 33%, на прочие средства — 3,2%. В 2023 году доля государственных средств было более значимой (65,5%), предпринимательские вложения в финансирование науки составляли только 31,2%, а прочие — 3,3%.
На крупные и средние организации, выполняющие исследования и разработки, пришлось 94,6% внутренних затрат на науку в 2025 году. В этой группе доля предпринимательского сектора в финансировании исследований и разработок за последние 15 лет последовательно увеличивалась — с 25,5% в 2010 году до 29,2% в 2020-м и 31,9% в 2025-м.
Из федерального бюджета на гражданскую науку в 2025 году выделили 792,1 млрд руб., или 2,51% его расходов. Из них 319,7 млрд руб. (40,4%) были предназначены на фундаментальные исследования, 472,4 млрд руб. (59,6%) — на прикладные.
В исследованиях и разработках в 2025 году были заняты 716,6 тыс. человек, при этом более половины сотрудников — исследователи (362,3 тыс. человек). По сравнению с 2024 годом (699,9 тыс.) количество занятых в науке увеличилось на 2,4%. Почти все исследователи работали в крупных и средних организациях (94,1%), на малых предприятиях, включая микропредприятия,— 5,9%.
Газета «Коммерсантъ» №199от 27.10.2026, стр. 2