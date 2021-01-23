За Алексея Навального вышли на лед Акция в поддержку оппозиционера собрала в Екатеринбурге несколько тысяч человек

В Екатеринбурге, несмотря на тридцатиградусный мороз, прошла одна из крупнейших несанкционированных акций в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По данным свердловских властей, в ней приняли участие порядка 3 тыс. человек, по мнению организаторов – 10 тыс. После нескольких предупреждений бойцы Росгвардии вытеснили протестующих из сквера у театра драмы на лед городского пруда. Несколько человек задержаны, среди них уличный художник Тимофей Радя.

К месту начала шествия в поддержку Алексея Навального — к спорткомплексу «Динамо» — стали стекаться люди к 14 часам. На близлежащих улицах возникли пробки. На шествие пришли люди разных возрастов, но молодежь преобладала. В ключевых точках были машины полиции, но в целом сотрудников МВД заметно не было.

От «Динамо» люди нестройной колонной пошли по набережной городского пруда мимо резиденции губернатора Свердловской области. Периодически кто-то начинал кричать «Путин – вор» или «Один за всех и все за одного», его ненадолго поддерживали. Тридцатиградусный мороз сказывался. Многие шли, просто общаясь друг с другом. Среди участников шествия были бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат гордумы Константин Киселев. Изредка попадались плакаты «Свободу политзаключенным».

Кто-то на снегу городского пруда старательно вытаптывал огромную надпись «Вор».

Некоторые проезжающие машины поддерживали шествие гудками.

Колонна растянулась, вереницы срезали дорогу к скверу около драмтеатра по льду городского пруда. В результате люди полностью заполнили сквер.

Вскоре к скверу стали подъезжать автобусы с бойцами Росгвардии. Постепенно росгвардейцы с щитами и дубинками выстроились в цепочку, прикрывая здания областного правительства и регионального парламента.

Полоса движения по улице Бориса Ельцина на стороне сквера была перекрыта, в обратную сторону возникла гигантская пробка.

Сначала протестующие и росгвардейцы просто стояли и смотрели друг на друга. Полиция по громкоговорителю несколько раз предупредила о незаконности акции. Задержания начались ближе к концу акции. Журналисты 66.ru засняли инцидент, из-за которого ОМОН оцепил сквер, где собрались протестующие. «Группа полицейских побежала в сторону фонтана задерживать людей с плакатами. Двух молодых людей повели в сторону автобусов, но неожиданно трое мужчин начали бросаться на полицейских и пинать их. В этот момент на помощь пришли бойцы ОМОН. Одного из них протестующие повалили на землю»,— пишет издание.

Бойцы Росгвардии начали оттеснять участников акции. В ответ на них полетели снежки и проклятья, кто-то взорвал дымовую шашку. Провокаторы призывали вступать в бой. Росгвардейцы сдвинули протестующих в сторону городского пруда и вновь призвали их расходиться. Периодически происходили задержания — за активное противодействие или призывы. В конечном итоге сильно поредевшие участники акции оказались на льду городского пруда, покричали проклятья росгвардейцам, замерзли и стали расходиться.

По данным министерства общественной безопасности Свердловской области, в шествии приняли участие порядка 3 тыс. человек. Организаторы не исключают, что было до 10 тыс. человек.

Сотрудники ОМОН во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Во время несанкционированного шествия было задержано 14 человек, включая известного уличного художника Тимофея Радю. Среди задержанных был один несовершеннолетний, его забрали родители. Тимофея Радю отпустили из полиции по ходатайству губернатора Евгения Куйвашева, На него составлен протокол по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). «Сегодня мы были схвачены ни за что и прокатились на мусоровозе в Бастилию. Все порядке, мы уже на свободе! Дали административку 20.2 ч.5. На прощание майор сказал мне: “я бы обнял вас, но вы просто текст” (надпись известного граффити художника — “Ъ-Урал”)»,— написал в своем telegram-канале Тимофей Радя.

Позже был задержан координатор регионального штаба Навального Алексей Гресько. Перед этим он сообщил, что акция прошла удачно.

«Екатеринбург стал первым городом, где все прошло наиболее мирно и наиболее массово. Миссию мы выполнили — мы прошли мирно по всему запланированному маршруту и в конце весело покричали кричалки. Мы с Константином Киселевым пытались охладить тех, которые снег в ОМОН кидали. Пока сидел ОМОН в автобусах — не было никакой агрессии. В конце со стороны полиции кто-то захотел помахать шашкой и попроворничать»,— рассказал Алексей Гресько. Он добавил, что штаб планирует и дальше проводить акции.

«В моем представлении полиция до последнего проявляла терпение и выдержку и провокации были со стороны тех, кто находился в толпе. Кто эти люди, надо будет разбираться. Людям дали возможность пройти, все кто хотел – приняли участие в шествии.

Я была от начала до конца и была свидетелем, в конце уже начали появляться дымовые шашки и полицейские вынуждены были применять какие-то усилия.

Я сторонник того, чтобы не было задержаний, в данной ситуации мы будем разбираться, почему они случились и как. Мне казалось, что как никогда полиция и Росгвардия проявляли великое терпение»,— отметила в беседе с корреспондентом “Ъ-Урал” свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Она добавила, что еще установлены не всем личности задержанных, так как некоторые были без документов. Сейчас уполномоченный ждет информации от ОНК по условиям содержания задержанных, также она пригласила адвокатов к сотрудничеству, если есть мнение, что нарушены политические права граждан.

«Я надеюсь, что все присутствующие здраво оценивают ситуацию, с пониманием существующих рисков. Главная задача всех взрослых, включая родителей и педагогов, не допустить проблем с детьми. Дети имеют право на свое мнение, свой взгляд и свое высказывание. Но реализация его должна проходить в рамках закона»,— заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Люди в 30-ти градусный мороз вышли на улицу, в том числе школьники, которых призвали через соцсети. Зачем? Чтобы накрутить счётчик и показать массовость? Призывы к насилию, которые сейчас звучат — это неконструктивно. Это, однозначно, незаконно!»,— добавила член общественной палаты Свердловской области, руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

Николай Яблонский, Мария Игнатова, Татьяна Дрогаева