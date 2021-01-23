В Уфе прошла акция штаба Навального В шествии приняли участие несколько тысяч человек

Сегодня в Уфе состоялась акция, организованная уфимским штабом оппозиционного политика Алексея Навального. В ней приняли участие несколько тысяч человек. По оценкам самих участников, в колоннах было 5-7 тыс. человек.

Люди собрались к 14:00 у площади перед ГКЗ «Башкортостан», где сотрудники полиции задержали несколько человек. В числе задержанных оказался шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», член СПЧ при главе Башкирии Руслан Валиев. Полицейские вменили ему в вину нарушение масочного режима. Он был доставлен в отдел полиции №9, где на него был составлен протокол. В это отделение полиции позднее была доставлена координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. Общее количество задержанных в субботу неизвестно.

От ГКЗ «Башкортостан» колонна двинулась к площади перед памятником Салавату Юлаеву, а затем — к Дому республики. Полицейским не удалось заблокировать движение колонны.

Член координационного совета защитников Куштау, общественник Урал Байбулатов, стоя в толпе участников, озвучил требования к власти. Среди них, в частности, освобождение общественника Альберта Рахматуллина и других задержанных, установление причин повышения стоимости отопления и так далее.

Перед Домом республики участники акции простояли примерно до 17:00, потом постепенно начали расходиться.

Булат Баширов