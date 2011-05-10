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02 июля, вторник
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Новости
17:37
Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год
17:51
Путин поручил дополнительно упростить получение российского гражданства украинцами
18:27
АвтоВАЗ останавливает заводы в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок компонентов
17:34
ФАС заинтересовалась влиянием стоимости корма на цену мяса
18:03
В работе крупнейшего DNS-сервиса Cloudlfare произошел сбой
18:39
Совбез России обвинил НАТО в подготовке «цветных революций»
18:18
СКР начал проверку после гибели моряков на глубоководном аппарате
18:05
Путин поручил создать механизм по сдерживанию цен на авиакеросин и битум
17:20
Путин поручил внести предложения по отказу от необоснованных арестов предпринимателей
17:02
«Яндекс» ответил на претензии онлайн-сервисов по поисковой выдаче
17:01
На правительство Индонезии подадут в суд из-за грязного воздуха в столице
16:36
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
16:25
Иркутские ученые связали паводок с изменениями климата
16:19
Гендиректор «Ильюшина» не подтвердил массовые увольнения в компании
16:15
Прокуратура накажет мэров за плохое информирование населения о наводнении в Иркутской области
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Тема
(обновлено: 02.07.2019)
Деятельность Алексея Навального
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Оппозиционеры встретились с избирателями и волонтерами
1
ФАС просят разобраться с экстремизмом
Оппозиционеры считают, что ростовский вуз получал госконтракты в нечестной борьбе
6
В домашних арестах обнаружены нарушения Европейской конвенции
ЕСПЧ удовлетворил жалобу Алексея Навального
6
Алексей Навальный в девятый раз пытается зарегистрировать партию
«Россия будущего» вновь провела учредительный съезд
10
Алексей Навальный предложил петербуржцам «умное голосование»
Оппозиционер формирует команду для участия в муниципальных выборах
14
Алексей Навальный примкнул к майским указам
Его «Профсоюз» начал бороться за их исполнение
7
Виктор Золотов в споре с Алексеем Навальным апеллировал к суду
Каковы перспективы иска главы Росгвардии
17
Арест Алексея Навального вышел прецедентным
Страсбургский суд признал преследование оппозиционера политически мотивированным
99
Большая палата ЕСПЧ признала политическим преследование Алексея Навального
Страсбургский суд расширил список нарушений Россией его прав
Митинг не пустили к правительству Белгородской области
Отменено решение суда, разрешавшее сторонникам Алексея Навального протест на главной площади города
14
Алексей Навальный проверяет тюремный иммунитет
Почему основатель ФБК может получить реальный срок
12
Алексей Навальный просит открыть реестры
Глава ФБК пожаловался в Конституционный суд на применение закона о персональных данных
223
«Обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную»
Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному
16
Протест разбирают по статьям
В России судят участников воскресной акции против повышения пенсионного возраста
32
Принуждение к празднику
Акции сторонников Алексея Навального снова закончились задержаниями
5
Против пенсионной реформы помитингуют в единый день голосования
В Центризбиркоме считают незаконной инициативу Алексея Навального
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