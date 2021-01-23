В Краснодаре началась акция в поддержку Алексея Навального

В Краснодаре начались несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Политик находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина». Российские власти предупредили народ об ответственности за призывы и участие в них.

В столице Кубани, по словам находящегося на месте событий журналиста “Ъ-Кубань”, народ собрался на улице Красной около 14:00. Оппозиционеры находились от улицы Одесской до здания региональной администрации. В настоящее время, как сообщает корреспондент “Ъ-Кубань”, в центре Краснодара около 1 тыс. человек митингующих, сотрудников полиции наблюдается в небольшом количестве.

По данным собкора “Ъ-Кубань”, в Новороссийске на митинг вышли в основном студенты. Протестующих около 1 тыс. чел. Корреспондент в Сочи оценивает акцию протеста в 3 тыс. чел.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, УМВД по Краснодару возбудило дело об административном правонарушении в отношении координатора регионального штаба Алексея Навального Анастасии Панченко. Она подозревается в оскорблении действующего президента России Владимира Путина посредствам интернета (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Активистке грозит от 30 до 100 тыс. руб. штрафа.

Дмитрий Михеенко