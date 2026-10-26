ПСЖ признан лучшим футбольным клубом года
Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ признан лучшим мужским футбольным клубом года по версии журнала France Football. Награду на церемонии вручения «Золотого мяча» в лондонском театре Palladium принял обладатель самого ценного индивидуального приза 2025 года Усман Дембеле.
В прошлой кампании главный еврокубок покорился ПСЖ во второй раз подряд. В финале он обыграл лондонский «Арсенал», а по дороге к решающему матчу оказался сильнее в том числе мюнхенской «Баварии», «Ливерпуля» и лондонского «Челси». Кроме того, ПСЖ в пятый раз подряд выиграл чемпионат Франции. Парижане также праздновали успех в Межконтинентальном кубке, Суперкубке UEFA и Суперкубке Франции.
Большая часть делегации ПСЖ не приехала на церемонию. Вечером в понедельник команда обыграла «Лион» — 2:0 — в матче восьмого тура национального первенства. Усман Дембеле не смог бы принять участия в игре из-за травмы.
Женским клубом года была признана «Барселона». Каталонская команда взяла чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.