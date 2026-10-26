ПСЖ признан лучшим футбольным клубом года

В прошлой кампании главный еврокубок покорился ПСЖ во второй раз подряд. В финале он обыграл лондонский «Арсенал», а по дороге к решающему матчу оказался сильнее в том числе мюнхенской «Баварии», «Ливерпуля» и лондонского «Челси». Кроме того, ПСЖ в пятый раз подряд выиграл чемпионат Франции. Парижане также праздновали успех в Межконтинентальном кубке, Суперкубке UEFA и Суперкубке Франции.