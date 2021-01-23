Акции в поддержку Алексея Навального

Федеральный штаб Алексея Навального запланировал акции с требованием его освобождения на 23 января в 55 городах. Соратники оппозиционера не стали согласовывать акции с властями. Представители государства ясно дали понять, что не допустит несогласованных протестных действий. 22 января начались аресты членов команды оппозиционера. Особое внимание уделялось противодействию агитации в соцсетях и среди детей. Последние новости и все самое важное об акциях в поддержку Алексея Навального — в сюжете “Ъ”.