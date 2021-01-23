В Казани начались задержания участников акции в поддержку Навального

В Казани до начала акции в поддержку Алексея Навального начались задержания людей, собравшихся у часов на улице Баумана. Об этом «Ъ-Казань» сообщили несколько очевидцев происходящего. В пресс-службе МВД по Татарстану сообщили «Ъ-Казань», что у них нет информации о задержаниях.

По данным «Апологии протеста», в Казани задержан координатор местного штаба Олег Емельянов.

Напомним, 23 января во многих городах России, включая Казань другие города Татарстана, запланированы акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его задержали 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после реабилитации от предполагаемого отравления. В минувший понедельник он был заключен под стражу за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"