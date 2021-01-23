Около 15 подростков задержали на митинге в Москве

Полицейские задержали около 15 несовершеннолетних в ходе несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Акции в поддержку оппозиционера сегодня проходят по всей стране.

«Порядка 15 детей задержаны в Москве»,— сказала госпожа Кузнецова журналистам (цитата по ТАСС). Она уточнила, что самым младшим из них было девять и 12 лет. По ее словам, многие дети уже отпущены, а задерживали их, чтобы передать законным представителям.

Ранее член Общественной палаты Сергей Рыбальченко заявил, что массовое участие несовершеннолетних в митингах удалось предотвратить. Сегодня, 23 января, правительство России дало отрицательный отзыв на проект закона, предусматривающего лишение свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях. Ранее данную инициативу поддержал Следственный комитет.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.