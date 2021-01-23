В Челябинске на протестную акцию вышли несколько тысяч человек

Завершилась акция протеста в поддержку Алексея Навального в Челябинске. Несмотря на сильный мороз, на улицы вышли несколько тысяч человек. Более 20 активистов задержала полиция, сообщает местный штаб политика.

Несанкционированная акция протеста длилась около трех часов. По наблюдениям очевидцев, на бульваре Славы собралось около тысячи человек. Они дошли до улицы Советской, где полиция попыталась помешать выйти на проспект Ленина, но протестующие прорвали оцепление, проследовали на главную улицу и, как и планировали, дошли до памятника Курчатову. По дороге число участников акции увеличилось, как минимум в два раза. Другие говорят о том, что протестующих было не менее 3 тыс. Свидетели отмечают, что этот была одна из самых многочисленных акций протеста в Челябинске за последнее время. Возле памятника Курчатову начались задержания. Протестующих по одному выводили из толпы, при этом не только люди в форме, но и в гражданском. Подростки кидали в силовиков снежки. Постепенно участники начали расходиться. Однако группа из 150 человек направилась в обратную сторону по проспекту Ленина, а силовики продолжили задержания. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили «Ъ-Южный Урал», что пока уточняют число участников несанкционированной акции протеста и задержанных, обещая предоставить информацию позже.

В самом начале мероприятия силовики задержали координатора челябинского штаба Артема Яумбаева. Сейчас он ждет суда по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ в Советском районном суде.