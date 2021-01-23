В Ростове возбудили уголовное дело о призыве к участию в акции 23 января

Следственный комитет в Ростове-на-Дону возбудил в отношении несовершеннолетнего дело о призыве к участию в акции 23 января. Копию постановления о производстве обыска по делу опубликовал телеграм-канал «Столица Южный». В пресс-службе СУ СК РФ по региону ответили “Ъ-Юг”, что не комментируют информацию.

Как сказано в документе, фото которого опубликовал телеграм-канал, дело по ч. 3. ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, предполагает до двух лет лишения свободы) возбуждено 22 января в отношении 17-летнего подростка. Как следует их приведенного фото, по версии следствия, 20 января находясь по месту учебы молодой человек опубликовал во «Вконтакте» текст и видео, в которых содержатся призывы к участию в массовых беспорядках. «В текстовых записях и видеообращении несовершеннолетнего содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения лиц, которые намерены участвовать в акции протеста 23 января, скрывать свое лицо, двигаться, чтобы не замерзнуть, выкрикивать высказывания, использовать сцепки, примененные белорусами, в случае попыток задержания убегать, оказывать сопротивление, в том числе применяя насилие имеющиеся под рукой предметы, распространить данную публикацию»,— сказано в постановлении.

Напомним, ранее следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Кристина Федичкина