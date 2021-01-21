Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с призывами выйти на акцию в поддержку Навального

Генпрокуратура России потребовала ограничивать доступ к ресурсам, которые призывают выйти на несогласованные мероприятия 23 января. На этот день во многих городах России запланированы акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». Ведомство также предупредило возможных участников акций об административной ответственности.

«Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор.—“Ъ”) об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона»,— сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Прокуратура заявила, что правоохранители «ориентированы на принятие предупредительных мер», но нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

17 января Алексей Навальный вернулся после лечения из Германии в Россию, в аэропорту Шереметьево его задержали сотрудники ФСИН. Ведомство просит суд изменить условный срок господина Навального на реальный. Его сторонники и он сам призывают людей выйти на улицы. Депутаты Госдумы обвинили оппозиционера в дестабилизации ситуации в России в интересах Запада. Многие зарубежные лидеры потребовали освободить Алексея Навального.

Как ситуацию с оппозиционером обсуждали в Европарламенте,— в публикации “Ъ” «Не стесняясь в европарламентских выражениях».