И родина щедро ловила его

Алексей Навальный задержан вечером 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации в связи с отравлением в августе прошлого года. Рейс авиакомпании «Победа», которым летел политик, должен был завершиться во Внуково, где господина Навального ожидали несколько сот сторонников, однако за несколько минут до посадки было решено закрыть аэропорт на прилет, и самолет приземлился в Шереметьево. Как ранее предполагали опрошенные “Ъ” юристы, на границе полицейские сообщили политику, что он объявлен в розыск Федеральной службой исполнения наказаний, и предложили проследовать с ними. Позднее ФСИН опубликовала пресс-релиз, из которого следует, что господин Навальный будет находиться под стражей до суда, который определит дальнейшую меру пресечения. Суд по иску ФСИН о замене условного заключения с испытательным сроком по делу компании «Ив Роше» на реальное лишение свободы назначен на 29 января.

Возвращение Алексея Навального. Главное Читать далее

«Хорошей всем посадки»

Возвращение Алексея Навального в Россию происходило практически в прямом эфире: почти половину пассажиров рейса DP-936 из Берлина в Москву составляли журналисты. Алексей Навальный с женой Юлией, пресс-секретарем Кирой Ярмыш и адвокатом Ольгой Михайловой вошли в самолет позже всех; политика на регистрации и посадке сопровождали сотрудники немецкой полиции и охрана аэропорта. Заняв свои места на «счастливом», как со смехом сказал политик, 13-м ряду, политик и его супруга надели наушники и включили мультфильм «Рик и Морти». Первый час полета пробраться из носовой части в хвост самолета было невозможно: кресло политика взяли в плотное кольцо журналисты. Алексей Навальный попросил всех разойтись, объяснив, что не станет давать комментарии на борту самолета из уважения к остальным пассажирам рейса, но это не помогло. Обслуживающие рейс стюардессы признавались, что с подобным ажиотажем на борту они никогда не сталкивались.

«У нас летали знаменитости, но такой популярностью они не пользовались»,— сказала корреспонденту “Ъ” бортпроводница Карина.





«Вам неудобно и жарко, и всем остальным пассажирам, поэтому присаживайтесь, пожалуйста, на свои места. Когда мы прилетим, я вам обещаю, что я с вами мило постою и постараюсь ответить на все ваши вопросы» — эту фразу господин Навальный повторял на протяжении всего полета. Но все равно все два с половиной часа перелета представители СМИ простояли над его креслом. На вопрос корреспондента “Ъ”, как он планирует отвечать на вопросы журналистов в случае своего задержания сразу по прилете, политик уверенно ответил, что его не арестуют. Все остальные вопросы он оставил без ответа. Пресс-секретарь господина Навального Кира Ярмыш не разделяла уверенности в том, что ареста не будет. «Мы не знаем, что будет дальше»,— сказала она “Ъ”.

Репортеры, нависнув над четой Навальных, действительно мешали пассажирам, чьи места оказались рядом с оппозиционером. Пожилая женщина, сидевшая на 12-м ряду перед Алексеем Навальным, с большим трудом и чуть ли не плача выбралась из толпы и ушла в хвост самолета. Семья с маленьким ребенком тщетно пыталась уговорить бортпроводников пересадить их на свободные места в другом конце самолета — им отвечали, что по правилам «Победы» это невозможно. «Я прошу вас прекратить нарушение общественного порядка»,— неоднократно объявлял по громкой связи пилот Александр Соловьев, напоминая об ответственности за нарушения на борту.

В 19:44, уже над аэропортом прибытия, пилот объявил, что «Внуково» закрыто по техническим причинам и сейчас не принимает.

По его словам, какой-то «самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу». «С нами рядом здесь сейчас находятся самолеты компаний Utair, “Россия”. У нас вполне достаточно топлива для того, чтобы подождать. Задержка предположительно составит 30 минут. Я буду держать вас в курсе развития ситуации. Топлива у нас более чем достаточно, если вдруг что-то пойдет не так, мы спокойно отправимся в аэропорт Шереметьево, в котором великолепная погода, ну а дальше уже там будем разбираться, что, как, зачем, почему»,— сообщил пилот. Уже через девять минут господин Соловьев объявил, что «проблемы во Внуково не будут разрешены» в срок, на который самолет обеспечен топливом, поэтому борт отправится в Шереметьево. «Наша и ваша безопасность является безусловным приоритетом. Благодарю вас за содействие, и хорошей всем посадки»,— объявил пилот, не скрыв усмешки. Стюардессы, сдерживавшие себя весь полет, за пару минут до снижения не вытерпели и попросили Алексея Навального сфотографироваться с ними.

«Уходят наконец-то»

Команда Алексея Навального пригласила сторонников политика встречать его во Внуково практически сразу же после того, как стала известна дата его возвращения. Число желающих приехать в аэропорт в первый же день достигло тысячи, и многие из них не изменили планов, несмотря на по-настоящему морозный день и предупреждения полиции, полученные некоторыми из активистов. Сторонники Алексея Навального из Петербурга даже сообщили о превентивном задержании полицейскими нескольких своих единомышленников. Тем не менее участники предполагаемой встречи начали приезжать во Внуково с самого утра — это дало им возможность увидеть, как силовики, в свою очередь, готовятся ко встрече со встречающими, а заодно к любым возможным эксцессам: к зданию аэровокзала подогнали несколько автозаков и даже машины по разминированию.

Все, кто приехал до вылета господина Навального из Берлина (примерно в 17 часов по Москве), смогли попасть в здание аэропорта. Впрочем, в это время заметнее были не сторонники Алексея Навального, а группа поддержки певицы Ольги Бузовой, которая должна была прилететь вечером во Внуково,— ее самолет на час задержался в воздухе и тоже сел в Шереметьево, о чем певица яростно сообщила в соцсетях. За два с половиной часа до обозначенного времени посадки самолета из Берлина в аэропорт Внуково приехали соратники господина Навального — депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко и депутат гордумы Томска Ксения Фадеева, победившие с помощью «Умного голосования» на выборах в сентябре прошлого года. Они рассказали “Ъ”, что не виделись с Алексеем Навальным пять месяцев, «рады, что он возвращается домой» и надеются, что больше его «не будут пытаться убить».

Напомним, Алексей Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа 2020 года, и после медицинской эвакуации в Германию немецкие врачи лабораторно подтвердили наличие в его организме фосфорорганического яда из группы «Новичок». В декабре Bellingcat опубликовал расследование отравления, из которого следовало, что к нему причастны ФСБ и высшее российское руководство. Президент Владимир Путин версию об отравлении высмеял, а ФСБ назвала расследование провокацией, направленной на дискредитацию службы.

После вылета берлинского рейса попасть в аэропорт стало невозможно без билета на самолет.

«Как вариант, купите любой билет»,— предложил корреспонденту “Ъ” представитель аэропорта с заправленным в карман беджем. Толпа забила входные тамбуры аэровокзала, и через полчаса полицейским пришлось при помощи громкоговорителей убеждать собравшихся «не мешать проходу других граждан», а затем приступить к задержаниям: первым был задержан мужчина с российским триколором, которого скрутили после выкриков: «Навальный — наш президент» и «Путин — отравитель».

Поскольку на требования полиции собравшиеся не реагировали, их вытеснила из здания колонна ОМОНа. После этого всех входящих в здание аэровокзала встречал плотный кордон силовиков, сквозь который были вынуждены пробиваться пассажиры, показывая электронные билеты на экранах телефонов. Толпа на улице сканировала: «Навальный!» Нескольких соратников Алексея Навального, в том числе юриста ФБК Любовь Соболь, задержали за неповиновение полиции, за ними последовали несколько активистов, журналистов и блогеров, причем некоторых выносили, держа за ноги и за руки.

Стоявшие внутри и снаружи мониторили движение самолета с помощью доступных сетевых сервисов, и, когда стало ясно, что самолет развернулся фактически над Внуково, встречающие стали расходиться: мало кто теперь верил, что берлинский рейс завершится по расписанию. К 20 часам почти все собравшиеся внутри здания вышли на улицу, чему несказанно обрадовались полицейские. «Уходят наконец-то, ура»,— сказал вслед корреспонденту “Ъ” сотрудник, дежуривший у входа в терминал. На улице в это время все еще продолжались импровизированный митинг и задержания. В момент посадки самолета в Шереметьево где-то в центре толпы закричали: «Навальный приземлился! Приземлился!» — толпа отозвалась аплодисментами.

«Это мой лучший день за последние пять месяцев»

В этот момент появились сообщения о полицейских перекрытиях на выезде из Внуково и въезде в Шереметьево, а также о вызванных ими пробках, но корреспонденты “Ъ” благополучно добрались из одного аэропорта в другой. Из встречавших в Шереметьево почти никто не спешил, люди выстроились в очередь перед входом в терминал аэроэкспресса. Задержания еще продолжались, но уставшая и замерзшая толпа уже почти не реагировала. На момент посадки самолета в Шереметьево портал «ОВД-инфо» сообщал о задержании 37 человек.

Алексей Навальный тем временем покинул самолет, доехал на автобусе до здания аэровокзала, успел попросить прощения у других пассажиров за созданные неудобства и даже выполнить свое обещание относительно общения с журналистами. Прямо перед паспортным контролем он сообщил им, что «совершенно счастлив, что прилетел»: «Это мой лучший день за последние пять месяцев.

Здесь мой дом, я не боюсь и с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав.





Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться».

Сразу же после этого политик прошел к паспортистам, но проход перегородили сотрудники полиции и ФСИН, которые предложили ему пройти с ними. Адвокат господина Навального Ольга Михайлова попросила их назвать причину задержания, а сам политик настаивал на том, чтобы адвокат его сопровождала. На это полицейские ответили отказом. Господин Навальный поцеловал жену и последовал за полицейскими. ФСИН почти сразу же опубликовала пресс-релиз, в котором напомнила, что оппозиционер с 29 декабря находится в розыске «за многократное нарушение испытательного срока» по делу о хищениях в компании «Ив Роше». ФСИН настаивает на том, что господин Навальный с августа 2020 года несколько раз нарушил требование обязательной регистрации в уголовно-исполнительной инспекции. Ведомство считает, что после своей выписки из берлинской клиники 20 сентября господин Навальный не имел оснований не являться в УИС.

Ведомство уточнило, что меру пресечения определит суд, но до этого момента Алексей Навальный будет задержан.

Отметим, что по закону гражданин в такой ситуации может быть задержан на срок до 48 часов, который может быть продлен. Суд по иску ФСИН о замене условного срока господина Навального на реальный назначен на 29 января. Ранее во ФСИН заявили, что обращение в суд – стандартная процедура; только в 2019 году суды 15 тысяч раз заменили условный срок на реальный.

Юлию Навальную, Киру Ярмыш и Ольгу Михайлову в зале прилета приветствовали примерно 200 человек. Когда она направилась в сторону парковки такси, сопровождавшие ее репортеры снесли мусорную урну. На улице журналисты немедленно заблокировали движение, таксисты стали возмущенно сигналить. Наконец, Юлия Навальная дошла до встречавшей ее машины — это оказался черный лендровер, довольно неновый. Держа в руках небольшой букет, Юлия Навальная повернулась к журналистам и сказала им твердо: «Алексей сказал, что не боится, и я не боюсь! И вы тоже не бойтесь!»

Адвокат Ольга Михайлова на момент сдачи материала не знала, где находится Алексей Навальный: «Он был в транзитной зоне, то есть по факту он не пересек границу России, и печати ему не поставили,— сказала она “Ъ”.— Вывели ли его из здания — мне неизвестно».

Елизавета Антонова, Кира Дюрягина, Мария Литвинова, Лев Кадик