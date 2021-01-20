Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к протестам

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил в социальные сети TikTok и «ВКонтакте» уведомления о необходимости удалить материалы с призывами к несовершеннолетним выходить на протесты.

«Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok»,— цитирует пресс-служба Роскомнадзора уведомление ведомства в TikTok. “Ъ” направил запрос представителю TikTok в России.

Аналогичное требование направлено руководству «ВКонтакте». «В связи с выявлением в социальной сети "ВКонтакте" случаев использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги руководству соцсети направлено требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий»,— говорится в сообщении Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре также призвали все социальные сети, информационные ресурсы и СМИ не допускать распространения «противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах».

Дмитрий Шестоперов