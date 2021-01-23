В Москве проверят факты насилия в отношении силовиков на акциях протеста

Следствие начало доследственную проверку о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве. Об этом сообщается на сайте московского управления СКР.

По предварительным данным, на митинге было несколько случаев применения насилия в отношении силовиков, заявил СКР. Конкретные примеры не приводятся. По данным источника ТАСС, в Москве пострадали 42 сотрудника правоохранительных органов, источник «РИА Новости» сообщил о 39 пострадавших.

В Москве протестующие собирались в центре города на Пушкинской площади. По МВД по данным на 14:40 сообщало о 4 тыс. участниках. По последним данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 513 человек, по всей России — 1614.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.