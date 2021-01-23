На несогласованную акцию в Ижевске вышло около 1 тысячи человек

Около 1 тыс. человек вышло в Ижевске на несогласованную с властями акцию в поддержку Алексея Навального. Такую оценку дает корреспондент “Ъ-Удмуртия”.

Протестующие собрались на Центральной площади, а затем пошли вниз по ул. Пушкинской. Сначала они двинулись по тротуару, а вышли на проезжую часть. После они повернули на ул. Советскую в сторону ул. Удмуртской. В настоящее время о задержаниях не сообщалось. При этом полицейские просили граждан разойтись.

Напомним, что ранее МВД по Удмуртии предупредило граждан об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. «Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться»,— говорилось в сообщении.