Трамп усомнился в легитимности победы Лулы да Силвы на выборах в Бразилии
Президент США Дональд Трамп заявил, что выборы президента Бразилии «выглядели как еще одни сфальсифицированные выборы». Накануне действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу во втором туре выборов. Это станет его четвертым президентским сроком.
«Я не принимал ничьей стороны, но это выглядело как еще одни сфальсифицированные выборы. Мне все это показалось очень подозрительным… Мне просто кажется, что это выглядело очень плохо — сами выборы и то, как подсчитывались голоса. Продление времени голосования выглядело очень странно»,— сказал господин Трамп в разговоре с журналистами (цитата по Reuters).
Луис Инасиу Лула да Силва стал первым президентом в истории Бразилии, который выиграл выборы, уступив оппоненту в первом туре. Он набрал 51,79% голосов. Его оппонент — кандидат от правой оппозиции, сенатор Флавиу Болсонару — получил 48,21%. За несколько минут до закрытия избирательных участков 25 октября Верховный суд продлил голосование на два часа.