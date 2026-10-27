Трамп усомнился в легитимности победы Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва стал первым президентом в истории Бразилии, который выиграл выборы, уступив оппоненту в первом туре. Он набрал 51,79% голосов. Его оппонент — кандидат от правой оппозиции, сенатор Флавиу Болсонару — получил 48,21%. За несколько минут до закрытия избирательных участков 25 октября Верховный суд продлил голосование на два часа.