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Воронеж. Черноземье
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Главные новости к утру 21 июня
20/06
Депутат Госдумы от регионов Черноземья Сергей Гаврилов спровоцировал массовый протест в Грузии
20/06
Воронежский арбитражный управляющий возглавил партию из коллег
20/06
Сотрудники СКР по Орловщине начали три доследственных проверки по итогам прямой линии с президентом
20/06
Председатель Белгородского облсуда Александр Шипилов возглавил Краснодарский краевой суд
20/06
«Золотой колос» вернул в бюджет Воронежской области около 20 млн рублей
20/06
Курские власти пытаются взыскать более 70 млн рублей долга за аренду земель
20/06
«Строймастер» подал иск к кандидату в липецкие губернаторы Александру Шерину
20/06
Воронежский аэропорт увеличил пассажиропоток до 280 тыс. человек за пять месяцев
20/06
ВТБ в Орловской области нарастил розничный кредитный портфель
20/06
Курское горсобрание избрало Виктора Карамышева мэром
20/06
Орловская компания «Экосити» отбилась от банкротства
20/06
Липецкие власти решили контролировать работу завода «Свободный сокол» после обращения его сотрудников к Владимиру Путину
20/06
Орловская активистка попробует принять участие в выборах депутата Госдумы
20/06
«Курскэнерго» взыскивает со своих потребителей почти 600 млн рублей задолженности
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(обновлено: 21.06.2019)
Сельское хозяйство Черноземья
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«Мы можем утолить голод планеты»
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Власти планируют вывести отрасль из кризиса перезапуском Орловского молочного комбината
Органику тормозят документами
Первая «зеленая» продукция может появиться в Воронежской области не раньше 2022 года
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Господдержка отстает от молока
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Тракторам здесь не место
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«Авангард» дорос до суда
Противники высоток в Липецке и застройщик готовятся к правовому решению
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия