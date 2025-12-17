В уходящем году аграрии Черноземья не раз сталкивались с погодными аномалиями: майскими ночными заморозками, июльским градом, чересчур влажной осенью. Тем не менее всего в макрорегионе собрали 25,7 млн т зерна: не только превзошли результат неудачного 2024 года, но и приблизились к хорошим показателям 2023-го.

Всего в Черноземье собрали 25,7 млн т зерна

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Вопреки ЧС

За минувшие месяцы аграрии не раз переживали тревожные моменты. В мае по посевам ударили возвратные заморозки: в Воронежской, а также в соседней Белгородской области объявляли режим чрезвычайной ситуации. Еще один режим ЧС воронежские власти вводили в июле — в связи с градом и шквалом в Новоусманском и Верхнехавском районах. Тем не менее последствия этих бедствий не идут ни в какое сравнение с катастрофическими результатами весенних заморозков, летней и осенней засухи 2024 года.

По данным министерства сельского хозяйства Воронежской области, к концу ноября в регионе намолотили 5,9 млн т при средней урожайности в 41,8 га. В прошлом году аналогичные показатели составляли 3,8 млн т и 30,1 ц/га, в 2023-м — 6,2 млн т и 45 ц/га. Всего в этот раз планируется собрать 6,1 млн т зерновых и зернобобовых. Из-за дождливой осени затянулась уборка кукурузы на зерно, но эту культуру допустимо убирать даже после того, как выпадает снег.

Урожай подсолнечника должен составить 1,2 млн т. Несмотря на весенние заморозки, планируется получить 80 тыс. т плодов и ягод, и это тоже очень хороший результат. Ожидания по картофелю и овощам открытого грунта составляют 350 тыс. т, в теплицах планируется собрать 32 тыс. т.

Урожай сахарной свеклы уже превзошел показатели 2023 и 2024 годов. К концу ноября было убрано 96% ее посевов, аграрии заготовили 4,7 млн т сладкого корня, а сахарные заводы переработали 3,8 млн т и произвели 585 тыс. т сахара.

Одновременно заложен фундамент будущего урожая: озимыми засеяно 713 тыс. га — на 3,5 тыс. га больше, чем в прошлом году. При этом в отличие от прошлых лет этой осенью сложились благоприятные условия для посевов. Почва накопила высокие запасы влаги, а средняя относительная влажность воздуха составляла 88–89% — на 5–9% больше средних многолетних значений. В ноябре продолжалась вегетация — пшеница выпустила третий лист, началось кущение. К концу второй декады ноября высота до конца листа достигала 7–24 см. Кустистость составляет один-два стебля, на квадратном метре пашни насчитывается от 350 до 1000 стеблей.

«Состояние озимых культур хорошее и удовлетворительное на всех площадях. В текущих условиях и при благоприятном зимнем покое в 2026 году с площадей озимых можем получить не менее 3,5 млн т зерна»,— отмечают в областном минсельхозе.

Снижение цен на зерно способствовало стабильному развитию животноводства. За десять месяцев в хозяйствах всех категорий произведено 913,8 тыс. т молока (100,6% к уровню 2024 года), 560,7 тыс. т мяса (100,7%), 1,01 млн яиц (в 1,4 раза).

По итогам 2025 года снова планируется перешагнуть миллионный рубеж по производству молока и достигнуть показателя в 1,1 тыс. т, увеличить до 683,9 тыс. т производство мяса и достичь рекорда по яйцам — 1,1 млрд штук.

«Воронежская область стабильно входит в число лидеров по производству многих видов продукции, включая молоко, мясо, зерновые»,— отмечал губернатор региона Александр Гусев. Подробнее о развитии агропромышленного комплекса области — в интервью заместителя председателя регионального правительства Алексея Сапронова на странице 14.

Уборка под дождем

В Белгородской области к тому же сроку при средней урожайности в 56,9 ц/га собрали 3,1 млн т. В прошлом году результат на ту же дату при урожайности 39,6 ц/га составлял 2,3 млн т. В 2023-м было 3,7 млн т: с гектара тогда в среднем собирали 61,1 ц. В том числе намолочено 1,8 млн т озимой пшеницы, 220 тыс. т ячменя и 809 тыс. т кукурузы. Всего в этом году в регионе планируется собрать 3,2 тыс. т зерновых и зернобобовых.

Урожай сахарной свеклы составил 2,2 млн т, тогда как в 2024 году на ту же дату равнялся 2,1 млн т, а в 2023-м — 3,2 млн т. Планируется собрать 2,3 млн т.

Белгородские аграрии работают в тяжелейших условиях — под регулярными обстрелами ВСУ. Всего же из-за украинских атак из севооборота выбыло 164 тыс. га пашни.

Липецкие аграрии завершили осень, собрав 4 млн т зерна, уже выполнив план и превзойдя не только показатель прошлого (3,1 млн т), но и 2023 года (3,7 млн т). Средняя урожайность достигает 53,6 ц/га. В прошлом году было 39,3 ц/га, а в 2023-м — 47,7 ц/га. Плановый результат — 5,2 млн т — достигнут и по сбору сахарной свеклы. В 2024 году было получено 3,9 млн т, а в 2023-м — 5,5 млн т сладкого корня.

В Тамбовской области на 1,5 млн т превзошли результат прошлого и на 400 тыс. т — 2023 года, собрав 5,5 млн т зерна при средней урожайности в 55,8 ц/га: на 18 ц/га больше, чем в 2024-м. На полях осталась только кукуруза на зерно — в закрома уже поступило 1,3 млн т этой культуры.

«Темпы уборки значительно упали по причине полной загруженности зерносушильного оборудования, занятого просушкой масличных культур. Влажность кукурузы составляет более 20%»,— отмечают в региональном правительстве.

Несмотря на дожди, аграрии региона собрали 791,2 тыс. т подсолнечника и 732,6 тыс. т сои. Урожай сахарной свеклы на 20% превзошел прошлогодний, достигнув 5,6 млн т. Всего же планируется собрать 6,2 млн т.

В то же время в Курской и Вопреки спадух урожай оказался даже хуже прошлогоднего. Впрочем, в первом случае результат был предопределен еще прошлой осенью: из-за украинского вторжения в юго-западных районах Курской области осенний сев был невозможен. В итоге озимые в регионе заняли 304 тыс. га, тогда как в 2023 году охватывали 440 тыс. га. Всего же площадь, выделенная под зерновые, сократилась на 109 тыс. га, под масличные — на 32 тыс. га, под сахарную свеклу — на 4 тыс. га.

В результате к концу ноября удалось собрать 3,9 млн т против прошлогодних 4,2 млн т, притом что урожайность выше: 56,9 против 50,5 ц/га. В 2023 году было собрано 5,3 млн т при урожайности в 60,5 ц/га. Чтобы достигнуть плановых значений, до конца года предстоит собрать еще 0,5 млн т. Аграрии региона практически завершили уборку сахарной свеклы, накопав 4,2 млн т. Это также меньше значений прошлого (4,4 млн т) и 2023 (5,2 млн т) годов.

Орловские аграрии намолотили 3,3 млн т: в 2024 году было 3,7 млн т, а в 2023-м — 4,1 млн т. Урожайность составила 52,4 ц/га, в 2024-м она равнялась 44,2, а в 2023-м — 50,7 ц/га. Прогноз по урожаю составляет 3,7 млн т. В регионе накопали 2,6 млн т сладкого корня — больше, чем в 2023 и 2024 годах, когда собирали по 2,4 млн т.

В Вопреки спаду дожди особенно затруднили уборочную кампанию — регион стал единственным в Черноземье, где в связи с этой аномалией объявили режим ЧС. Сумму ущерба в областном правительстве оценивают в 20 млн руб.

Профессор Воронежского агроуниверситета, доктор сельскохозяйственных наук объясняет трудности не только погодными, но и экономическими факторами.

«Кукуруза должна убираться и храниться при влажности не выше 14%. Сушилок в хозяйствах не хватает, а там, где они есть, бьет по карману высокая стоимость электроэнергии. В итоге люди ждут: кукурузу на товарное зерно можно убирать даже по снегу»,— объясняет он.

Зимние надежды

Зато озимым дожди пошли только на пользу. В Белгородской области засеяли ими 370 тыс. га — на 30 тыс. га больше, чем в прошлом году. В Курской — 377 тыс. га (в том числе 57 тыс. га — рапсом) против 367 тыс. га в 2024 году. В Липецкой занятая ими площадь осталась на прошлогоднем уровне: 340 тыс. га. В Орловской увеличилась на 31,4 тыс. га, достигнув 450,4 тыс. га. В Тамбовской составила 362,5 тыс. га, немного сократившись по сравнению с 2024 годом (367,9 тыс. га).

Во всех регионах состояние посевов оценивают как хорошее и удовлетворительное. Появились даже опасения перерастания, которое может сделать посевы уязвимыми к морозам. Владимир Шевченко эти страхи не разделяет. «Озимые начинают вегетировать при +5°C, так что этой опасности уже нет,— считает ученый.— Возможны только отдельные случаи — если кто-то поспешил и посеял озимые в августе. Все решит зима. Будет ледяная корка — одна ситуация, снег — другая. Подвести итоги можно будет только весной».

Рынок обеднел

Впрочем, в экономическом измерении ситуация выглядит уже не так блестяще. Как отмечает доктор сельскохозяйственных наук, директор по развитию ООО «Агролига центр селекции растений» Сергей Гончаров, тенденция к снижению рентабельности зерновых и растениеводства в целом продолжается.

«Еще год назад тонну пшеницу в среднем продавали за 2,5 г золота. Сегодня за 1 г. Это ведет к разорению. В 2008 году цены на зерно в рублях были такими же, но с тех пор средства производства подорожали на 50-70%. А электричество — и вовсе вдвое. Если у сельхозпроизводителя недостаточно средств на инвестиции в будущий урожай, то мы в большей степени будем зависеть от погоды, а это путь не только к сокращению посевных площадей, но и к снижению качества»,— констатирует эксперт.

Гендиректор аналитической компании «Агроспикер» Виталий Шамаев также отмечает, что экономическое положение большинства аграриев крайне неустойчиво.

«Высокий урожай в этом году получили за счет кредитного ресурса. Задолженность сельхозпроизводителей в октябре превысила 1,3 трлн руб. и продолжает расти. Как только аграрии не смогут получить кредит, производство сразу же начнет сворачиваться. Рынок сложный. Рубль укрепляется, планка мировых цен снижается, и это сильно затрудняет реализацию при большом урожае. Случившаяся на юге России засуха не повлияла на цены. Минсельхоз США увеличил прогноз мирового производства зерна на 96 млн т, а Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) — на 126 млн т»,— отмечает эксперт.

При этом обнуление экспортной пошлины с 10 декабря, по его мнению, никак не повлияет на ситуацию.

«Пошлины никто не отменял, они обнулились по формуле расчета. Рынок настолько бедный, что не дает денег ни на пошлину, ни на логистику. Закупочные цены пшеницы СРТ Новороссийск обвалились до 15,8 руб. за тонну. Зерно не может доехать до портов. Субсидирование перевозок из дальних регионов предоставлено на очень малые объемы. Мы на пороге резкого снижения производства»,— прогнозирует Виталий Шамаев.

Ольга Мощенко, фермер из Семилукского района Воронежской области, тоже не считает нынешний сезон благополучнее предыдущего, указывая на растущий диспаритет цен.

«Цена на подсолнечник неплохая, но удобрения, дизтопливо, запчасти сильно подорожали»,— отмечает аграрий.

По мнению фермера, в лучшем положении оказались сельхозпроизводители, которые занялись семеноводством. Но такая специализация предъявляет жесткие требования — например, на расстоянии 5 км от поля с подсолнечником не должно быть посевов аналогичной культуры, чтобы избежать риска переопыления.

Сергей Гончаров предполагает, что экономическая ситуация приведет к радикальному сокращению площадей, занятых зерновыми культурами.

«В последние годы более рентабельными становятся масличные: соя, подсолнечник. А на северо-западе Черноземья все активнее сеют озимый рапс: уже есть несколько районированных в ЦЧР сортов и гибридов. В Черноземье увеличиваются мощности по переработке масличных, а ведь никто не повезет сюда сырье ни с юга, ни с севера. У нас капитализм, а значит, вопреки всем нормам земледелия структура посевных площадей будет меняться в пользу масличных культур — и точка. Планов громадье по выращиванию хлеба ни на что не повлияет. В этом процессе есть и плюсы. Зерно — продукт с низкой добавленной стоимостью. А масло — все-таки уже продукт переработки, а значит, экспортируя его, Россия зарабатывает не только на производстве сырья»,— рассуждает собеседник Guide.

В пользу этой точки зрения говорят данные орловского облправительства. Посевная площадь, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами, в этом году составила 700,8 тыс. га — на 67,4 тыс. га меньше, чем в прошлом. При этом посевы масличных увеличились на 57,9 тыс. га, а сахарной свеклы — на 4,3 тыс. га.

«В последние годы зерновые культуры занимали в структуре посевных площадей более 70%, что превышает показатели научно обоснованной системы земледелия. Увеличение посевной площади масличных культур объясняется высокой рентабельностью последних»,— рассказали в региональном департаменте сельского хозяйства.

Юрий Голубь