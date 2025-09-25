С погодой за сада

Садоводство в Черноземье становится все более рискованным — к такому выводу пришли в Гидрометцентре и Национальном союзе агростраховщиков (НСА). С мнением экспертов соглашаются участники рынка и ученые-аграрии. В этом году ущерб от возвратных заморозков в одной лишь Воронежской области составил 242 млн руб. При этом садоводы страхуют посевы гораздо реже представителей других отраслей сельского хозяйства. Положение могут изменить новые правила страхования садов, которые учитывают риск потери качества урожая.

Климат в Черноземье меняется и яблоням здесь все сложнее цвести

Климат Черноземья становится все менее благоприятным для садоводов. Наглядное доказательство — весенние возвратные заморозки, которые два года подряд вредят представителям рынка. В мае 2024-го катаклизм обернулся катастрофой для отрасли, в 2025-м потери были меньше, хотя тоже весьма ощутимы. К примеру, в Белгородской области, по данным облправительства, в прошлом году пострадали 3,3 тыс. га многолетних плодово-ягодных культур. В этом урожай плодов и ягод пострадал на площади в 2,4 тыс. га, 58,27 га многолетних насаждений погибли.

«Из 43 сельхозпроизводителей, которые занимаются садоводством, в этом году застраховались трое»,— рассказал на прошедшем в Воронеже круглом столе по страхованию садов замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Головков.

Аналогичная тенденция фиксируется и в Воронежской области, где в 2024 году цветки и завязи погибли на 5,4 тыс. га, ущерб составил 599,7 млн руб. Федеральное правительство выделило пострадавшим 298,9 млн, региональное — 48,7 млн руб. Средства получили 35 хозяйств. «Было собрано всего 2 тыс. т продукции из возможных при оптимальных условиях 120–130 тыс. т»,— отметила и.о. министра сельского хозяйства области Светлана Петрова. В этом году о гибели завязей плодовых семечковых и косточковых культур заявили 15 хозяйств, потери составили 40–70%. В целом площадь, на которой погибли завязи, равняется 2,7 тыс. га — это 44% всей площади плодоносящих насаждений региона. Ущерб составил 242 млн руб. «О частичной и полной гибели завязей заявили 30 хозяйств. Потери составили от 20 до 100%»,— констатировала госпожа Петрова.

В этом году после заморозков губернаторы Воронежской и Белгородской областей вводили режимы чрезвычайной ситуации, чтобы аграрии, застраховавшие посевы, могли получить выплаты. В прошлом году режим ЧС объявляли все черноземные регионы. Кроме того, минувшим летом в Воронежской области режим вводился в связи с градом и шквалом.

«Были сильно повреждены плодовые насаждения на площади 392 га в двух районах. Общая сумма ущерба составила 134 млн руб.»,— сообщила министр. При этом договоры страхования никто из садоводов Воронежской области не заключал.

Их коллеги из других регионов Черноземья тоже не слишком охотно используют этот инструмент. По данным НСА, в Липецкой области застраховано 3,2 тыс. га, в Белгородской — 0,7 тыс. га, в Курской — 0,6 тыс. га, в Тамбовской — 6 га семечковых и косточковых. Между тем, по мнению президента НСА Корнея Биждова, после катастрофических прошлогодних возвратных заморозков актуальность страхования садов резко возросла. «Катастрофа опустошила садоводческие хозяйства Черноземья,— подчеркнул он.— И поскольку затраты на садоводство высоки, многие аграрии оказались на грани банкротства. 340 млн руб. помощи, которую получили садоводы Воронежской области, могли бы быть компенсированы страховыми компаниями. Снять нагрузку с бюджета — главная задача агрострахования с господдержкой».

Птицы против жимолости

При этом, по оценке метеорологов, катаклизмы будут повторяться, ведь они не случайны, а вызваны изменениями климата. «Меняется продолжительность года,— рассказал начальник Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Сушков.— Зимний период, по сути, сократился, а летний — увеличился на месяц. Если раньше климатическая весна наступала 30 марта, то сейчас — 18-го. Лето наступало 21 мая, теперь — 13-го. Осень начиналась 6 сентября, теперь наступает 13-го. Начало зимы сместилось с 10-го на 18 ноября». Среднегодовое количество осадков в Черноземье не изменилось, но теперь они чаще выпадают в виде дождя, а не снега. В среднем зимой до 30 дней стала длиться оттепель — в итоге снежный покров часто тает. В результате весной таять нечему, и это плюс для сельского хозяйства: влага не уносится половодьем, а остается в почве. С этими переменами и связаны опасные явления.

«Все чаще происходят весенние заморозки. Если в 2023 году было три случая и они охватывали пять метеостанций, то уже в 2024-м девять метеостанций зафиксировали восемь случаев, а в этом году было десять случаев на девять станций. Усиливаются суховеи, почвенная и атмосферная засуха. Большой вред наносят град, сильные ливни и ветры — их интенсивность растет»,— предупреждает метеоролог.

Опыт местных садоводов подтверждает эти наблюдения. «Государство вложило в садоводство огромные деньги, и, если сегодня допустить банкротство предприятий, сад с колен никто не подымет,— уверен гендиректор ЗАО «Острогожсксадпитомник» Николай Гапоненко.— В свое время страховые компании потеряли доверие, но сегодня ситуация меняется. Я работаю в садоводстве с 1978 года. Такие же заморозки были только в 1990 и 1993 годах. В прошлом году у нас осталось 5% урожая, в этом — 70%».

Глава КФХ «Дивный сад» Александр Продан, отметив, что наибольший ущерб садам хозяйства наносит засуха, обратил внимание и на нетипичные вызовы. «У нас есть большая плантация жимолости,— рассказал он.— И главная беда — это птицы. Из-за них с 20 га мы теряем до 70% урожая. Мы приобрели специальные сети, но в них запутываются и краснокнижные виды, а за это предусмотрена уголовная ответственность. Приходится стрелять из хлопушек».

Интенсивное страхование

Впрочем, риски для отрасли связаны не только с изменениями климата и местной фауной. «У нас низкий уровень интенсификации садоводства,— отмечает заведующая кафедрой плодоводства и овощеводства Воронежского агроуниверситета Раиса Ноздрачева.— Не все хозяйства обеспечены техникой. Крестьянско-фермерские хозяйства допускают ошибки при закладке плодовых насаждений. В последнее время появились болезни, с которыми очень сложно справляться. Страхование нужно, но все эти моменты тоже необходимо учитывать».

По мнению экспертов, до сих пор более активному страхованию с господдержкой мешали недостатки нормативной базы. «Действовавшие механизмы не учитывали главную особенность интенсивного садоводства — изменение урожайности в зависимости от возраста садов. Методика была рассчитана на традиционные сады»,— пояснил Корней Биждов.

В этом году программы страхования многолетних насаждений были усовершенствованы, и теперь урожайность рассчитывается с учетом интенсивности сада. Впрочем, для Центрального федерального округа эта методика применяется только для яблоневых садов — в отличие от более южных регионов, где она распространяется на плантации груши, сливы, черешни и вишни. При этом учитывается и ущерб качеству яблок — когда они потеряли товарные свойства из-за града или по другим причинам. Кроме того, сократились сроки выплат, а подтвердить страховое событие садоводы могут без справки Росгидромета — сфотографировав последствия и загрузив фото в специальное приложение.

